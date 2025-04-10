1- Alayköy’ün bazı bölgelerine yarın üç saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Alayköy Hürriyet Sokak, Hilal Sokak, Leylak Sokak, Beyazıt Sokak, Gelibolu Sokak ve Şehitler Caddesine elektrik verilemeyecek.

2- Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın İskele bölgesinde planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişim çalışması nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında İskele ve Long Beach'in bir bölümüne elektrik verilemeyecek.