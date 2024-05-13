Eski Eserlerin özel yasalarla korunduğu ülke ülkemizde Lefkoşa’nın göbeğindeki tarihi Sarayönü Camisinin bahçesine betonarme inşaat başlatılması duyarlı vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

Sarı Taş’tan mamül cami ile yine sarı taş çevre duvarlarının arasına başlayan inşaat daha bu aşamasında bile çok büyük bir çirkinlik yarattı . Böylesine kıymetli bir tarihi eser binanın bahçesine yapılmaya başlanan bina için çevredeki duyarlı vatandaşlar katliam nitelemesi yaptılar.

Eski Eserlere tecavüz niteliğindeki bu katliam karşısında Anıtlar Yüksek Kurulu ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesini göreve çağırdılar. Vakıflar İdaresinin nasıl ve neden böyle bir inşaat başlattığına anlam veremeyen duyarlı vatandaşlar bu katliamı yapan Katilin kim olduğunu sordular .