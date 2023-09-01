Bu Memleket Bizim Platformu Türkiye’nin Lefkoşa’daki büyükelçiliği önünde açıklama yaparak siyah çelenk bıraktı.

Platformu oluşturan bazı örgütlerden temsilciler Büyükelçilik önünde toplandı. Burada Kıbrıs Türk Orta Eğitim Sendikası Başkanı Selma Eylem konuşma yaptı ardından ortak açıklamayı okudu.

Eylem konuşmasında Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Koral Aşam’ın Türkiye’ye girmesine izin verilmemesinin kabul edilemez bir politika olduğunu belirtti ve bu durumu kınadı.

Eylem, okul kitaplarındaki yapılan değişiklikleri de de eleştirerek, “Kıbrıs Türkler dönüştürülmeye çalışılmaktadır” iddiasında bulundu.

Selma Eylem, Kıbrıs Türkünün barış içerisinde, demokratik, bağımsız ve özgür yaşamak istediğini, kültür, din, dil ve sosyal yapısına yönelik politikalara karşı mücadele etmeye devam edeceklerini de belirtti.

Eylem tarafından okunan ortak açıklamada da uygulanan vatandaşlık politikasına da eleştirilerde bulundu.

Açıklama metinin altında yer alan örgütler:

Arif Hasan Tahsin Vakfı, ÇAĞSEN, Barış Derneği, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, Basın-Sen, Belediye Emekçileri Sendikası, Girne Düşünce Derneği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, KTOEÖS; Sol Hareket, Özgürlük İnisiyatifi, BKP, TDP, YKP