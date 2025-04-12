BU KADARIDA PES DOĞRUSU ELEKTRİK KAPLOLARI FESTİVALİN YAPILMAMASI İÇİN KESİLDİ

Ergün Yahat

Mormenekşe köyünde bugün yapılacağı haftalar önce açıklanan ama dün akşam kötü hava koşulları sonrasında komite tarafından 26-27 Nisan tarihine ertelenen Bölgenin en büyük festivalleri arasında bulunan Mormenekşe Enginar Festivali ertelenirken hazırlanan alanda stantlar üzerine cekilen Lamba kaplolarının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilmesi bölgede büyük şaşkınlık yaratması sonrasında festival komitesi bu yaşanan olaylar sonrasında polise suç duyurusunda bulunacaklarını , festival alanına giden her yolda bazı evlerin kamera görüntüleri olduğunu yapan kişi veya kişilerin erken zamanda bulunacağını idda ettiler .