Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, BRTK’nın 1 milyar 32 milyon 800 yüz bin TL’lik bütçesi ile 5 milyon 484 bin TL olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

-İncirli

2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nı ele alan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, BRTK bütçesini ele alırken ilk sözü alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, BRTK’nın önemine değinerek, bu kurumun bundan sonraki yaşamını etkileyecek kararları verirken dikkatli davranılması gerektiğini söyledi.

BRTK yasasında yer alan tarafsızlık ve yansızlık ilkesine dikkat çeken İncirli, kurumun piramit yapısının bozulduğunu kaydetti.

BRT’de iş gücü konusunda da sıkıntılar olduğu görüşünü dile getiren İncirli, BRT’de "devlet medyası", "devlet yayıncılığı" olmasını eleştirdi.

Kamu yayıncılığında toplumun her kesiminin sesinin duyulması gerektiğini ifade ederek, “BRT kamu yayıncılığı yapmaktan çok uzaktadır. Oysa BRT halkın malıdır” dedi.

İncirli, kadrosu ve özlük hakları olmadan çalışan personel sorununa da değindi.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu da, BRT’de çalışanların en az yüzde 80’inin mutsuz, motivasyonsuz olduğuna işaret ederek, BRT’nin özerk bir yapıya kavuşturulması önerisinde bulundu.

BRT’nin Başbakanlığa bağlı olduğu sürece kendini özgür hissedemeyeceğini ifade eden Özuslu, BRT’de "eşit işe eşit ücret" prensibinin ayaklar altında olduğunu kaydetti.

BRT’de 50 kadrolu çalışan varken, yüzlerce kaşiyeli ve saat başı çalışan personel bulunduğunu ifade eden Özuslu, saat başı çalışan personelin İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarının yapılmadığına dikkat çekti.

BRT yasası konusunda siyasi irade gösterilmesi gerektiği vurgulayan Özuslu, bunun artık sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Ülkede sadece BRT ve TAK varmış gibi davranıldığını ifade eden Özuslu, özel yayın kuruluşları için destek sağlanması gerektiğini söyledi.

31 Aralık itibarıyla özel radyo yayınlarının BRT tarafından kesileceğine yönelik iddialar olduğunu ifade eden Özuslu, bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu ve BRT’nin buna yetkisi olmadığını vurguladı.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın bütçe disiplini ve mevzuat üzerinde konuştu.

Şu anda Sigortalar Yasası ve İhtiyat Sandığı Yasası’na göre tahsisat yatırımlarının yapılmadığını, bunun suç olduğunu belirtti.

Bununla ilgili bir kalem olması gerektiğini aktaran Barçın, Sosyal Sigortalar’daki emekli maaşlarının yatan primler üzerinden yapıldığını, dolayısıyla çalışanların emekli maaşlarını düşük almasına sebep olacağını kaydetti.

Çalışanların yatırımlarının geriye dönük makul bir süre öngörülerek, ödenmesi gerektiğini ifade eden Barçın, hukuğun emrettiği gibi, 1996 yılından bu yana planlama yapılarak bunların ödenmesi olduğunu belirtti.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim de, BRTK’nın son dönemde geldiği durumun tarafsızlık adına kendilerini üzdüğünü kaydetti.

Bu tür söylemleri halktan da aldıklarını ifade eden Besim, BRTK'nin daha tarafsız bir kurum olmasını istedi.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, BRT’de tarafsız yayıncılık ilkesine uyulmadığı görüşünü dile getirerek, BRT’nin hükümet tarafında yayın yaptığını kaydetti.

Mevcut yayıncılık ilkesiyle, BRT’ye itibar kaybettirildiğini ifade eden Şahiner, yolsuzluklar ve peşkeşkeşler her yerde konuşulurken, BRT’de yemek programları yapıldığını belirtti.

-Özkurt

BRTK Müdürü Meryem Özkurt da, 2016’da göreve geldiğini, hemen hemen mecliste temsil edilen bütün partilerle çalışma fırsatı bulduğunu ifade ederek, bu süre içinde dönem dönem yasa çalışmaları yapılmasına rağmen hiç kimseden destek görmediklerini kaydetti.

Özkurt, tüm yasanın değiştirilmesinin şu aşamada mümkün olmadığının bilincinde olduğuna dikkat çekerek, en azından elzem birkaç maddenin değiştirilebilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Özkurt, ödeme yapmayan radyo kanallarının 31 Aralık itibarıyla yayınlarının kesileceğini söyledi.

Sene sonuna kadar maaşlarda bir sıkıntı olmadığını ifade eden Özkurt, artışlar dikkate alınarak, sonrasında da sıkıntı olmadığını ekledi.

Konuşmalar ardından BRTK’nın 1 milyar 032 milyon 800 yüz bin TL’lik bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

Komite daha sonra, Kişisel Verileri Koruma kurulu bütçesi ele alınmaya başladı.

-Şahali

Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçesini ele alırken ilk sözü alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, başkan ve üyelerin her türlü görevi ifade etmesi beklenirken bugün gelinen aşamada durumun bir garabet olduğunu kaydetti.

İlk kez 2019’da oluşturulan kurulun kadrolarının mevcut olmadığını ifade eden Şahali, çok önemli beklentilerle oluşturulan kurulun işlevsel olmadığını belirti.

Şahali, görev ifa edemeyecek bir kurula neden atama yapıldığını sorarak, kurulun çalışır vaziyete gelmesinin önemine dikkat çekti.