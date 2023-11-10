Lefkoşa’da iki trafik kazası meydana geldi bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Şehit İsmail Dümenci sokakta Zamira Şanverdi (K-38), yönetimindeki GL 013 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda bulunan bir kasap dükkanının içine girdi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Zamira Şanverdi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

-Otoparkta kaza

Lefkoşa’da Hayrettin Denner (E-76), yönetimindeki SG 878 plakalı salon araçla Deveciler Otoparkı'nda çıkmaya çalışırken, dikkatsizliği sonucu park halinde bulunan PT 142 plakalı salon araca, akabinde park yerini çevreleyen duvara ve bir inşaat şirketine ait konteyner eve çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.