Petrol fiyatları, Trump'ın Biden döneminde Venezuela'ya sağlanan petrol muafiyeti anlaşmasını iptal ettiğini açıklamasının ardından artan arz endişeleriyle yatay seyrini sürdürdü.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,25 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,06 artarak 72,25 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,68 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya sağlanan petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal ettiğini açıklamasının ardından artan arz endişeleriyle yatay seyrini sürdürdü.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, önceki Başkan Joe Biden döneminde ABD ile Venezuela arasında imzalanan anlaşmaları sona erdirdiğini duyurdu.

Dönemin ABD yönetimi, 26 Kasım 2022'de Venezuela petrolünün satışına ilişkin yaptırımları hafifleten bir muafiyet anlaşmasına imza atmıştı.

Söz konusu karar, piyasa oyuncularının küresel arzda kesinti yaşanabileceğine yönelik endişelerini besleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Ayrıca, ABD'nin ham petrol stoklarının azaldığına işaret eden veriler de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün yayımlanan raporuna göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta yaklaşık 2 milyon 300 bin varil düşerek 430 milyon 200 bin varil seviyesine geriledi. Beklentiler, stokların yaklaşık 2 milyon 300 bin varil artacağı yönündeydi. Piyasa beklentilerinin aksine gözlemlenen düşüş , ABD'de talebin arttığına işaret ederek, petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Bunun yanı sıra Beyaz Saray'da düzenlediği ilk kabine toplantısında Trump'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirterek, yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirmesi arz endişelerini artırarak fiyatların yükselişinde etkili oldu.

Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifeleri durdurmayacağını söyleyen Trump, "Tarifeler devam edecek, hepsi değil ama birçoğu." ifadesini kullandı.

Trump, 2 Nisan'da Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifelerin yanı sıra diğer tüm tarifelerin de yürürlüğe gireceğini belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 74,74 doların direnç, 70,66 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.