Dün 70,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,77 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.07 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,75 artarak 70,29 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,04 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Ukrayna'da geçici ateşkese ilişkin belirsizlikler ve küresel petrol arzına ilişkin endişelerle yukarı yönlü ivmelendi.

Dün bir gazetecinin ABD'nin Ukrayna'da 30 günlük acil ateşkes teklifi ile ilgili sorusunu yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da geçici ateşkes konusundaki tekliflere katıldıklarını ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve krizin çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından Putin'in söz konusu açıklamasına ilişkin, Putin'in ABD'nin önerdiği "30 günlük ateşkes" teklifini reddetmeye hazırlandığını savunarak, "Hepimiz şimdi Rusya'dan, Putin'in cephe hattında ateşkes fikrine yanıt olarak söylediği son derece öngörülebilir ve manipülasyon sözleri duyduk." ifadesini kullandı. Zelenskiy ayrıca, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla "baskı kurma" çağrısında bulundu.

Kısa vadede barış umutlarının zayıflaması, piyasaya sunulan Rus enerji arzının artacağına dair beklentileri de azalttı.

ABD yönetiminin, İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımları da piyasalarda arz endişelerini artırdı. Dün ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın yaptırım listesine alındığı bildirildi. Açıklamada, ayrıca Çin ve Hindistan dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren ve İran petrolünü taşıyan gemilerin sahibi ya da operatörü olan bazı şirketlerin de yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Söz konusu yaptırımlarla İran'ın petrolünü Çin'e ulaştırmak için kullandığı "gölge filo" ve diğer gemiler üzerindeki baskının artırıldığı kaydedilen açıklamada, böylece ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme taahhüdünü pekiştirdiği aktarıldı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni (AB) hedef alan yeni tarife tehditleri petrol piyasasında talep endişelerini derinleştiriyor. Trump, ABD'de üretilen viskilere getirdiği yüzde 50 gümrük vergisini kısa sürede kaldırmaması halinde AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Uzmanlar, karşılıklı tarife kararlarının kısa vadede ekonomik büyümeyi yavaşlatarak enerji talebini baskılayacağını belirtirken, uzun vadede ise derinleşen ticaret savaşlarıyla küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği uyarısında bulunuyor.

Ayrıca, küresel petrol talep artış hızında yavaşlama ve arz fazlası beklentisi petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dün yayımlanan petrol piyasası raporunda, küresel petrol talebi artış öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 70 bin varil aşağı yönlü revize etti. Bu yıl için günlük 1 milyon 30 bin varillik talep artışı bekleyen IEA, bunun yüzde 60'ının Asya'dan kaynaklanacağını öngörüyor. IEA ayrıca, piyasalardaki arz fazlalığı olasılığına da dikkati çekti.

Brent petrolde teknik olarak 71,91 doların direnç, 67,44 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.