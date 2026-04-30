Dün 113,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,44 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,34 artarak 114,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran'dan gelen karşılıklı sert açıklamaların bölgedeki gerilimin süreceği ve küresel petrol arzındaki daralmanın devam edeceği yönündeki beklentileri güçlendirmesi etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 119,69 doların direnç, 98,67 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​