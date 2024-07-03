Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 87,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,24 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,49 artarak 86,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,14 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışta, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığına işaret eden veriler ve Orta Doğu'da devam eden gerginliğin küresel arzı sekteye uğratabileceği endişesi etkili olmaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 9 milyon 163 bin varil düştüğünü öngördü. Piyasa beklentisi ülkede ham petrol stoklarının 400 bin varil gerilemesi yönündeydi.

Stoklardaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin yükseldiğine işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak. Veriler, ülkede benzin ve petrol stoklarının azaldığını gösterirse fiyatların daha da yukarı yönlü destek kazanacağı öngörülüyor.

Ayrıca, ABD'de seyahat sezonu 4 Temmuz'daki Bağımsızlık Günü tatili ile başlayacak. Amerikan Otomobil Birliği, bu yıl tatil dönemindeki seyahatlerin 2023'e göre yüzde 5,2, araba yolculuğunun ise yüzde 4,8 artacağını öngörüyor.

Orta Doğu'da ve küresel deniz ticareti için kritik öneme sahip Kızıl Deniz'de süren çatışmaların petrol tedarikini olumsuz etkileyeceği ve bölgedeki jeopolitik riskleri artıracağı endişesi petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor.

İsrail, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığının son verileri, 7 Ekim'den bu yana toplam ölü sayısının 37 bin 900'ü aştığını ortaya koydu. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yaşanan gerginlik de bölgede gerilimi artıyor. Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,08 ile 88,38 dolar aralığının direnç, 85,32 ile 84,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.