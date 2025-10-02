Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısının, Gazze Şeridi'ndeki hukuka aykırı ablukayı daha da derinleştirdiğini bildirdi.

Al-Kheetan, AA muhabirinin, "İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu çevreleyen İsrail donanma birlikleri, gemilere saldırdı. Küresel Sumud Filosu'nun aktardığına göre, Gazze'ye giden gemiler İsrail tarafından saldırıya uğradı. Farklı ülkelerden çok sayıda aktivist alıkonuldu ve kendilerinden haber alınamıyor. BM olarak bu duruma tepkiniz nedir? İsrail'i kınıyor musunuz? İsrail'e çağrınız nedir?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"İsrail'in Gazze'ye doğru seyreden silahsız sivil gemilere uluslararası sularda yaptığı (saldırı) müdahale, Gazze Şeridi'ndeki hukuka aykırı ablukayı daha da derinleştiriyor." ifadelerini kullanan Al-Kheetan, işgalci güç olarak İsrail'in, tüm imkanlarla Gazze halkına gıda ve tıbbi malzeme sağlaması gerektiğini kaydetti.

Al-Kheetan, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Ocak 2024'te emrettiği gibi, hızlı ve engelsiz bir şekilde sunulan tarafsız insani yardım programlarını kabul etmesi ve kolaylaştırması gerektiğini belirtti.

Sözcü Al-Kheetan, "(Saldırılar) Müdahalelerin ardından İsrail yetkililerini, alıkonulan tüm insanların haklarına tam olarak saygı göstermeye, tedavi ve gözaltı koşullarının uluslararası hukuka tam olarak uygun olmasını sağlamaya ve alıkonulmalarının yasallığına gecikmeden itiraz etme hakkı da dahil tüm yasal süreç garantilerine saygı gösterme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.