Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü, Bosna Hersek'te 1992-1995'te Sırpların Boşnaklara saldırmasıyla yaşanan savaşta kaybolan ve kendilerinden bir daha haber alınamayan 7 bin 580 kişi bulunduğunu açıkladı.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü'nün kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla Bosna Savaşı'nda kaybolan kişilerle ilgili yapılan çalışmalar, düzenlenen basın toplantısında anlatıldı.

Toplantıda konuşan Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Sevlid Hurtic, kayıp kişilerle ilgili süreci 2-3 yıl içinde bitirmek istediklerini söyledi.

Kayıp Kişiler Enstitüsü Direktörler Kurulu Başkanı Nikola Perisic de Bosna Hersek genelinde kayıp kişileri aramak için kurumun iyi işler yaptığını belirtti.

Perisic, enstitünün etnik, ulusal, ırksal, cinsiyet, sosyal veya başka herhangi bir ayrım gözetmeden kayıpların cenazelerini ailelerine teslim ederek misyonunu sürdürdüğünü belirterek, "Halen 7 bin 580 kişi kayıp. Bunların çoğu en zor vakalar çünkü failler izleri yok etmeye çalıştı. Aradan geçen zaman, tanıkların ve yakın akrabaların ölümleri, bu süreçte işimizi zorlaştırdı." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, ayrıca toplu mezarların yerlerini bilenlerin, bunu yetkililere bildirmeleri de istendi.

- 1 Mart 1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü

Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı. Bu karar temelinde, 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in 29 Şubat -1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.​​​​​​​