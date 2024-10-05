Polis açıklamasına göre, O.K'nin (E-44) porselen şekerlikle yüzüne ve başına vurduğu eşi F.K.’nin (K-28) yüzünde kırıklar oluştu. F.K. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

-Cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle bileğini kırdı...Tutuklandı

Çatalköy’de bir plajda ise dün sabaha yakın 124 miligram alkollü içki tesiri altında olan F.G.(E-43), C.N.G.’ye (K-40) cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle darp edildi. F.G’nin sol el bileğini kıran. G.M. tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.