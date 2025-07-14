Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle 10.358,61 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazanarak 10.358,46 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,14 puan artışla 10.358,61 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,16 ile spor, en fazla kaybettiren ise banka oldu.