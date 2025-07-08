Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 10.041,23 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,45 puan ve yüzde 0,66 azalışla 10.041,23 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 45,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi ise yüzde 0,05 değer kazandı.

Sektör endekslerinin en çok kazanan yüzde 1,32 ile madencilik, en fazla düşen yüzde 1,85 ile iletişim oldu.