Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,39 değer kaybederek 9.997,91 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 141,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 69,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 2,53 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,30 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,15 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de cuma günü beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisinin ardından hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarıyla haftaya negatif bir seyirle başladığını ifade etti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getiren analistler, yarın yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın destek,10.200 ve 10.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.