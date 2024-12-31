Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,32 puan ve yüzde 0,33 azalışla 9.857,39 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,31 ile tekstil deri olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,37 ile gıda içecek oldu.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kaybederek 9.889,71 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizliklerin etkisiyle yılın son işlem gününde negatif bir seyir izlenirken, yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.750 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.