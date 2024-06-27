General Jose Zuniga liderliğinde hükümet sarayını kuşatan askerler, kapıları kırıp şiddet kullanarak içeriye girdi

Eski Devlet Başkanı Evo Morales'in ulusal seferberlik çağrısı üzerine Bolivyalılar, meydanlara çıktıAskerler ve zırhlı araçlar, halkın yoğun tepkileri arasında saray çevresi ile Murillo Meydanı'ndan ayrıldı

Bogota, 27 Haziran 24 (TAK): Güney Amerika ülkesi Bolivya'da General Jose Zuniga önderliğinde başlatılan askeri darbe girişimi, Devlet Başkanı Luis Arce ve halkın kararlı protestoları sonucu başarısızlıkla sonuçlandı.

Zuniga'nın emriyle yönetim başkenti La Paz'daki Murillo Meydanı'na ağır silahlar ve birkaç zırhlı araçla giren askerler, halkı zorla alandan uzaklaştırdı.

Hemen arkasından hükümet sarayını zırhlı araçlarla kuşatan onlarca asker, kapıları kırdı ve Zuniga'nın talimatıyla şiddet kullanarak içeriye girdi.

Sarayın kapılarını kırmadan kısa süre önce gazetecilere açıklamada bulunan General Zuniga, "Yeni bir bakanlar kurulu olacak, devletimiz bu şekilde devam edemez. Vatanımızı kurtarmak istiyoruz. Devletin gücünü ele geçiren birkaç elitten bıktık artık. Demokrasiyi geri getireceğiz." diye konuştu.

Olayların sürdüğü sırada sosyal medya hesabından kısa açıklamada bulunan Arce, ülkedeki bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçtiklerini ve ordudan demokrasiye saygı gösterilmesini istedi.

Eski Devlet Başkanı Evo Morales ise X hesabından, ordunun hükümete darbe yapmaya çalıştığını duyurdu.

Halka ulusal seferberlik çağrısında bulunan Morales, demokrasinin savunulmasını ve Bolivyalılardan meydanlara çıkarak darbeye direnmelerini istedi.

- Binlerce Bolivyalı, darbe girişimini protesto için sokaklara döküldü

Bu çağrıya uyan binlerce Bolivyalı, hükümet sarayının bulunduğu La Paz'daki Murillo Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Kalabalığı gaz bombası ve tazyikli suyla durdurmaya çalışan askerler, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı.

Askerlerin sarayın kapılarını kırmasının ardından kabine üyeleriyle giriş katına inen Devlet Başkanı Arce, General Zuniga ile hararetli bir tartışma yaşadı.

Hükümet sarayını ele geçirmekle tehdit eden Zuniga'ya parmak sallayan Arce, askerlerin derhal saraydan çekilmesini ve birliklerine dönmelerini istedi.

Zuniga dahil 3 üst düzey komutanı görevden alan Arce, saraydaki ulusa sesleniş konuşmasında Jose Wilson Sanchez'i yeni ordu komutanı olarak atadığını duyurdu.

Sanchez, basına yaptığı açıklamada, saray çevresinde ve caddelerde bekleyen tüm askeri personelin birliklerine dönmesini emretti.

- Askerler ve zırhlı araçlar, yoğun tepkiler arasında çekildi

Sanchez'in emrini dikkate alan askerler ve zırhlı araçtakiler, halkın yoğun tepkileri arasında saray çevresi ve Murillo Meydanı'nı terk etti.

Saray balkonundan binlerce destekçisine seslenen Arce, "Ülkemiz, bir darbe girişimine maruz kaldı. Bu itaatsizliğe izin vermeyeceğim, demokrasimizi tehdit eden her türlü darbe girişimine karşı dimdik ayakta olacağız." ifadelerini kullandı.

Başarısız darbe girişiminin ardından harekete geçen Başsavcılık, Zuniga hakkında yakalama kararı çıkarttı ve askeri kalkışmaya katılan tüm askerlere soruşturma açıldığını duyurdu.

- Devlet Başkanı Arce'ye suçlama

Zuniga, Genelkurmay Başkanlığı karargahından ayrıldığı esnada polis ekiplerince gözaltına alınarak bölgeden hızla uzaklaştırıldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Zuniga, "Ben masumum. Arce ile geçtiğimiz pazar günü bir araya geldik. Devlet Başkanı, bana durumun çok kötü olduğunu ve ülkenin son derece kritik bir süreçten geçtiğinden bahsetti. 'Popülaritemin yeniden yükselmesi için bir şeyler yapmalıyız.' dedi." iddiasında bulundu.

Bolivya basınında yer alan haberlerde ise Devlet Başkanı Arce ile bir süredir siyasi gerginlik yaşayan Morales'in 2025'te yapılması beklenen devlet başkanlığı seçiminde aday olacağı öne sürüldü.

Zuniga'nın başını çektiği bazı ordu komutanlarının Morales'in muhtemel adaylığına şiddetle karşı çıktığı ve bu sebeple Arce hükümetiyle gerginlik yaşadığı iddia edildi.

Zuniga, 24 Haziran'da televizyon kanalına yaptığı açıklamada, eski Devlet Başkanı Evo Morales'i hedef alarak, "Yasal olarak böyle bir hakkı yok, artık bu ülkenin devlet başkanı olamaz. Onun bir kere daha bu ülkeyi yönetmesine izin vermeyiz, Anayasa'yı çiğnerse onu tutuklarız." ifadelerini kullanmıştı.

Evo Morales, Bolivya'da 2019'da düzenlenen devlet başkanı seçimini kazanmasına rağmen dönemin Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmak zorunda kalmıştı.

- Dış tepkiler

Arce hükümetine yönelik darbe girişiminin ardından Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dönem Başkanı ve Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, üye ülkeleri "acil toplantı"ya çağırdı.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro ile Kolombiya, Meksika, Venezuela, Küba ve Brezilya devlet başkanları, askeri darbe girişimine "sert tepki" gösterdi.

Başta Türkiye olmak üzere Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD, İran, Meksika ve Şili de başarısız darbe girişiminin ardından açıklamada bulundu.