TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik Örgütler Platformu ve Müsiad KKTC ile toplantıya katıldı

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC esnafına 100 milyon TL’lik kredi sağlanacağını söyledi. Kredinin 750 bin TL’ye kadar alınabildiğini dile getiren Bolat, bunun yanı sıra yeni yatırım, makine ve ekipman yatırımı ya da ticari araç yenileme söz konusu olduğunda ise limitin 1,5 milyon TL’ye çıkabildiğini ifade etti.

KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik Örgütler Platformu ve Müsiad KKTC ile toplantı yaptı.

Sayıştay binasında gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve Ahmet Erbaş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, bakanlık müdürleri ve müsteşarları ile Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası ve Müsiad KKTC yer aldı.

- Bolat: “Her zaman KKTC’nin yanında yer almaya devam edeceğiz”

Toplantı öncesinde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ticareti, ekonomisi ve maliyesi için bugün önemli bir açılış gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı olarak Gazimağusa’da ve Girne gümrüklerine iki tane Mobil X-Ray tarama cihazı hibe etme projesini gerçekleştirdiklerini ifade eden Bolat, “KKTC ekonomisi ve ticaretinin can damarı olan Gazimağusa ve Girne Limanlarında gümrük faaliyetlerinin ve ticaretin hızlanması, ekonomiye katma değer sağlanması, Maliye Bakanlığı’nın gelirlerinin artması, kayıt dışılıkla mücadele konularında çok büyük katkılar yapacak bir hizmet olmuştur” dedi.

Her zaman KKTC’nin yanında yer almaya devam edeceklerini vurgulayan Bolat, birkaç ay içinde Gazimağusa ve Girne Limanlarında bavul X-Ray tarama cihazlarının da Türkiye’den gelerek hizmete gireceğini dile getirdi.

Uyuşturucu ile mücadelede eğitim ve narkotik köpeklerin gönderilmesini sağlayacaklarını belirten Bolat, “Olgun Amcaoğlu ile attığımız imza gereği Ticaret Bakanlığı olarak desteklediğimiz yurt dışı ve ya içindeki uluslararası fuarlarda KKTC’deki firmaların fuarlarda stant almalarının yanında yer alacağız, onları destekleyeceğiz. Size fuar alanı tahsis edeceğiz” ifadesini kullandı.

KKTC ürünlerinin yurt dışına ihracatında ambargo zincirlerinin kırılacağını ifade eden Bolat, KKTC ekonomisi için önemli olan narenciye ürünlerinin üretimi açısından, pazarlamada kolaylık sağlanması amacıyla soğuk hava deposu ve meyve suyu konsantresi imalatı ile ilgili 15 bin onluk bir soğuk hava deposu inşaatının imzaya bağlandığını dile getirdi.

- “100 milyon TL’lik esnaf kredisi…”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Abdülkadir Akgül ile görüştüğünü ve KKTC’deki esnaflar için 100 milyon TL’lik bir esnaf kredisi limiti alarak KKTC’ye getirdiğini ifade eden Bolat, kredinin KKTC ekonomisine faydalı olması temennisinde bulundu.

Kredinin yüzde 50 sübvansiyonlu ve Halk Bankası tarafından verildiğini kaydeden Bolat, kredinin 6’şar aylık geri ödemeli toplam 3 yıl vadeli olduğunu ve 750 bin TL’ye kadar alınabildiğini dile getirdi.

Bolat, bunun yanı sıra yeni yatırım, makine ve ekipman yatırımı ya da ticari araç yenileme söz konusu durumunda ise limitin 1,5 milyon TL’ye çıkabildiğini ifade etti.

Bolat, kredinin KKTC’deki esnaf için bir kaynak ve katkı olması dileğinde bulundu.

- Amcaoğlu: “Bugünkü toplantı çok önemli”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın KKTC’ye ziyarette bulunduğunu ve Mağusa Limanı’nda mobil X-Ray tarama cihazının açılışını yaptıklarını kaydetti.

Ekonomik örgütlerin talebiyle bugün bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Amcaoğlu, kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, Mobil X-Ray tarama cihazı gibi projelerin hayata geçmesinin sonuç odaklı, ihtiyacı karşılayıcı ve bu ülkenin çağdaş koşullarda yaşayan bir ülke olabilme adına attığı adımlarda hedefe varma noktasında ne kadar istekli olduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları anlatabilme ve çarelerini istişare edebilmek adına toplantının gerçekleştiğini belirtti.