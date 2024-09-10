Boğazköy'de meydana gelen, 3 kişinin yaralandığı iş kazasıyla ilgili vinç operatörü D.K. (E-51) tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ağırdağ - Boğaz Yaşar Rahmioğlu Stadı tribün inşasında meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan Engin Yılmazoğulları, Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, diğer yaralıların tedavisine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında vinç operatörü D.K. (E-51) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.