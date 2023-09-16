Boğazköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 18.30 sıralarında, şüpheli vaziyette görülen D.M.D.’nin (E-19) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint keneviri (skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. D.M.D. tutuklandı.
Boğazköy’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir tutuklu
Boğazköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 18.30 sıralarında, şüpheli vaziyette görülen D.M.D.’nin (E-19) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint keneviri (skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.
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