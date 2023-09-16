Boğazköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 18.30 sıralarında, şüpheli vaziyette görülen D.M.D.’nin (E-19) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint keneviri (skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. D.M.D. tutuklandı.