Boğazköy-Dikmen ana yolunda dün 23.30 sıralarında yaşanan kazada alkollü içki tesiri altındaki sürücü Necmi Öz (E-56) dikkatsizliği sonucu virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve yol kenarında bulunan çevre tellerine çarptı.

Polis Basın Bülteni’ne göre kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Necmi Öz aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Bu arada, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’nde bu sabaha karşı 01.30 sıralarında yaşanan kazada ise, alkollü içki tesiri altındaki sürücü Mürsel Tak (E-21) yönetimindeki HY 245 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan LB 425 plakalı salon araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Mürsel Tak tutuklandı.