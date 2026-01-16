Cyprus Mail’de yer alan habere göre Kıbrıs’taki BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve UNFICYP Başkanı Khassim Diagne, Güvenlik Konseyi’ne yaptığı bilgilendirmeye ilişkin ayrıntı vermekten kaçındı. Diagne, “Henüz erken bir aşamadayız” açıklamasında bulundu.

UNFICYP’nin görev süresinin yenilenmesi konusu, 29 Ocak’ta Güvenlik Konseyi gündemine alınacak. BM Genel Sekreteri Guterres, UNFICYP’nin görev süresinin 31 Ocak 2027’ye kadar 12 ay daha uzatılmasını tavsiye etti. Diagne, bu kapsamda Konsey’in mevcut başkanı Somali’nin BM Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman ile de bir araya geldi.

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri’nin raporlarıyla ilgili olarak, “BM’nin eşit mesafe yaklaşımını sürdürme eğilimi, sahadaki gerçeklerin eksik ve seçici şekilde yansıtılmasına yol açıyor” diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. Bakanlık, anlaşmaların uygulanmasını ve BM gözetiminde, genişletilmiş formatta yeni bir toplantının yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Bakanlık, Genel Sekreter’in Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarına devam etme taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını belirterek, sürecin Kıbrıs sorununun kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüme ulaşması için UN Güvenlik Konseyi kararları ve üzerinde anlaşılmış çerçeve temelinde ilerleyeceğini vurguladı.