Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in başkenti Sana'daki çalışanlarına yönelik alıkoyma eylemlerinin ardından ülkede Husilerin kontrolünde olan bölgelerde tüm faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

BM Yemen İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin X hesabından yapılan açıklamada, "Sana'daki emrivaki yönetim (Husiler) dün kontrollerindeki bölgelerde görev yapan daha fazla BM çalışanını alıkoydu." ifadesi kullanıldı.

BM bünyesinde görev yapan tüm çalışanların can güvenliği için Husilerin kontrolünde olan bölgelerdeki resmi faaliyetlerin askıya alındığı ve ikinci bir duyuruya kadar bu kararın devam edeceği ifade edildi.

Yemen'deki BM yetkililerinin, alıkonulan çalışanların derhal önkoşulsuz serbest bırakılması için Husilere bağlı üst düzey yöneticilerle etkin çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

BM açıklamasında ayrıca Husiler tarafından alıkonulan çalışanların sayısına veya uyruklarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husilerden de konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.