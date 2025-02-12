Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Yerapetritis'in, DiCarlo ile Atina'da bir araya geldiği belirtilerek, görüşmeye ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, görüşmede Kıbrıs meselesinin çözümü için müzakerelerin yeniden başlatılma çabası ele alındı.

Görüşmede Yerapetritis, Kıbrıs meselesinin çözülmesinin Yunan dış politikasının önceliği olduğunu vurgularken, DiCarlo da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesinde somut sonuçlar elde etme arzusunu dile getirdi.

Öte yandan, Kıbrıs meselesinde gelecek ay Türkiye, KKTC, Yunanistan, İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilcilerinin katılımıyla yapılması planlanan geniş kapsamlı toplantı da Yerapetritis ve DiCarlo tarafından ele alındı.