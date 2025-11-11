Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), dünya genelinde milyonlarca mülteci ve yerinden edilmiş kişinin zorlu kış aylarında daha az yardıma erişebileceğini belirterek, bu kişiler için desteklerin artırılması çağrısında bulundu.

BMMYK, dünya genelindeki milyonlarca mülteci ve yerinden edilmiş kişinin kış mevsimi öncesi yetersiz destek nedeniyle karşılaştığı zorlukları içeren rapor yayımladı.

Raporda, "Birçok bölgede sıcaklıklar düşmeye başlarken milyonlarca mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişi, insani yardımların azalmasıyla, çok daha az destekle zorlu kış şartlarıyla karşı karşıya kalıyor. Birçoğunun dondurucu soğuktan korunmak için çok az şeyi kalacak." ifadelerine yer verildi.

BMMYK'nin, çok sayıda ağır hasarlı bölgede zorla yerinden edilmiş ailelerin ve geri dönenlerin gelecek aylarda acil ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için küresel kış bağış kampanyası başlattığı aktarılan raporda, bu yıl ülkelerin BMMYK gibi ortaklarına sağladığı yardımı azaltmasıyla bireylerin ve özel bağışçıların hayat kurtarmak için harekete geçmesinin her zamankinden daha önemli olduğu vurgulandı.

Raporda, BMMYK'nin, bombalanan evlerin onarımı, evlerin yalıtımı, çocuklar ve yaşlıların ısınma ihtiyacı, ilaç ve sıcak yemek satın almak için en az 35 milyon dolar toplamayı planladığı kaydedildi.

Orta Doğu başta olmak üzere mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bölgelerde kış dönemindeki ihtiyaçlarının karşılanması için küresel destek çağrısı raporda yer aldı.