Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert, "Lübnan'da mevcut durum devam ettiği sürece" gerginliğin yeniden tırmanma ihtimalinin olduğunu belirtti.

Hennis-Plasschaert, yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin bir yıl önce yürürlüğe girerek "gerginliği hızlı bir şekilde düşürdüğünü" kaydetti.

Lübnan'da ateşkesin sürdürülebilir çözümlere ulaşılması yönünde umutları ve beklentileri artırdığını kaydeden Hennis-Plasschaert, "Ancak birçok Lübnanlı için çatışma, daha az yoğun olsa da devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Mevcut durum devam ettikçe gerginliğin artma ihtimali var." diyen Hennis-Plasschaert, "Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki varlığının artırılması ve hükümetin aldığı önemli kararlar, normalleşmeye giden yolun temel taşını oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan ve İsrail arasındaki diyalog ve müzakerelerin altını çizen Hennis-Plasschaert, mevcut sorumluluklar konusunda karşılıklı anlayışın tesis edilmesinin ve tarafların istediği güvenlik ve istikrarın önemine vurgu yaptı.

Hennis-Plasschaert, "Şimdi diyalog zamanıdır, hiçbir zorluk aşılmaz değildir. Herkes için daha parlak bir gelecek hala mümkün." şeklinde açıklamasına son verdi.

- Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.