Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde ateşkese rağmen kara, deniz ve havadan yoğun saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğünü belirterek, ateşkesin garantörleri ve arabulucu ülkelere bu ihlallerin durdurulması için acilen harekete geçmeleri çağrısı yaptı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, gece boyunca Gazze’ye kara, deniz ve havadan yoğun bombardımanlar gerçekleştirdi. Yıkım eylemlerini sürdürdü. Bu saldırılar, işgalin Gazze’ye yönelik aralıksız süren saldırılarının bir devamıdır." ifadelerini kullandı.

Kasım, İsrail’in sabah saatlerinde Filistinli iki çocuğu öldürdüğünü belirterek, "Bu durum, Gazze halkına yönelik soykırımın sürdüğünü ve ateşkesin sadece hızının değiştiğini bir kez daha gösteriyor." bilgisine yer verdi.

Kasım, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Mısır ve Katar başta olmak üzere tüm arabulucu ülkeler ile anlaşmanın garantörleri ve Şarm eş-Şeyh’te bir araya gelen tarafları, İsrail’in ateşkes ihlallerini durdurması ve işgale anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."

Gece boyu İsrail, hava, kara ve denizden Gazze’nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda, iki Filistinli çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren soykırım niteliğindeki saldırıları, Gazze’de 69 binden fazla Filistinlinin öldürülmesine, 171 binden fazlasının yaralanmasına yol açtı.

(AA/AF/YIL)