Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Bolivya'daki darbe girişiminden derin endişe duyduğu bildirildi.

BM Sözcülük Ofisi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Guterres'in Bolivya'da ordu dahil tüm aktörlere anayasal düzeni koruma çağrısı yaptığı kaydedilen açıklamada, Genel Sekreter'in barış ikliminin korunmasını talep ettiği ve darbe girişiminden derin endişe duyduğu ifade edildi.

- Ne olmuştu?

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülmüştü.

Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.

Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.

Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuştu. Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.

Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri dönmüştü.

Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.