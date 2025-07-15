Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun üç üyesi kişisel nedenlerle görevinden istifa etti.

BM İnsan Hakları Konseyi, bağımsız komisyonda yer alan Navi Pillay, Chris Sidoti ve Miloon Kothari’nin ay başında istifa mektuplarını sunduğunu doğruladı.

Komisyon üyelerinin, komisyonun yenilenmesi gerektiğine inandıklarını belirterek ve yaş gibi kişisel gerekçelerle istifa ettikleri belirtildi.

- ABD, Albanese'e yaptırım kararı almıştı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ABD ve İsrail'e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

ABD, daha önce de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Francesca Albanese'nin görevine son verilmesini talep etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, 1 Temmuz'da, söz konusu talebe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Albanese'nin son dönemde "antisemitik" ve "İsrail karşıtı" söylemlerini artırdığını öne sürerek, Albanese'nin kınanmasını ve görevden alınmasını istemişti.

Açıklamada, bu yönde adım atılmaması halinde sadece BM'nin itibarının sarsılmayacağı, ABD'nin adım atmak zorunda kalacağı ifade edilmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Komitesi, ABD'nin Albanese'e yaptırım uygulama kararını şiddetle kınamıştı.