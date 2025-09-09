Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Afganistan'ın doğusunu vuran yıkıcı depremden etkilenen 457 bin kişiye yardım edilebilmesi için 139,6 milyon dolarlık acil durum müdahale planını başlattıklarını açıkladı.

UNOCHA'dan Afganistan'ın doğusunda 31 Ağustos'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye yapılacak yardım faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, BM'nin, insani yardım kuruluşlarının Afganistan'ın doğusunda meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen 457 bin kişiye yardım edebilmesi için 139,6 milyon dolar tutarında dört aylık acil durum müdahale planı başlattığı ifade edildi.

- Uluslararası toplumun dayanışma göstermesi gereken bir an

Açıklamada, Afganistan İnsani Yardım Koordinatörü Indrika Ratwatte'nin de acil durum müdahale planına ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

Ratwatte, "Bu, uluslararası toplumun derinlere inmesi ve halihazırda çok fazla acı çekmiş bir halkla dayanışma göstermesi gereken bir an. Kış hızla yaklaşırken, etkilenen topluluklara en azından asgari düzeyde destek sağlamak için zamanla yarışıyoruz. Afgan halkının dayanıklılığı sürekli olarak sınanıyor ve her krizde, son yıllarda elde edilen kırılgan kazanımların tersine dönme tehlikesi gerçek." ifadelerini kullandı.

Ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden en çok Kunar vilayeti etkilenmiş, 2 bin 205 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 640 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.