Kripto ve blockchain dünyasında artık konuşulan şey fiyatlar değil, güven.

Teknolojinin kendini kanıtladığı bir dönemin ardından, sektör şimdi kalıcı güven inşa etmenin yollarını arıyor.

Fintech ve blockchain stratejisti Hakan Törehan, bu dönüşümün en kritik evresine dikkat çekiyor:

“Artık mesele teknolojinin ne kadar güçlü olduğu değil — insanların o teknolojiye ne kadar güvendiği,” diyor Törehan. “Önümüzdeki dönem, en çok konuşulan değil, en çok güvenilen projelerin dönemi olacak.”

Avrupa’da yürürlüğe giren MiCA ve DAC8 gibi düzenlemeleri, inovasyonu yavaşlatan değil, sürdürülebilir hale getiren adımlar olarak görüyor.

“Her finansal dönüşüm önce sarsıntıyla başlar, sonra sorumlulukla güçlenir. Uyum ve denetim, inovasyonun düşmanı değil; kalıcılığın temeli.”

Törehan ayrıca dijital ve fiziksel dünyanın birleştiği “phygital” yaklaşımın önemine değiniyor. Miracle Cash & More’un Amsterdam’daki mağazası bu vizyonun ilk örneklerinden biri.

“İnsanlar hâlâ görmek, dokunmak, yüz yüze konuşmak istiyor. Blockchain’in gerçek güveni kazanması, insanla yeniden temas kurmasından geçiyor.”

Sektörün geleceğine dair sözleri ise özet niteliğinde:

“Blockchain artık vaatlerin değil, kanıtların dönemi. Gelecek, karmaşık teknolojiyi sade güvene dönüştürebilenlerin olacak.”

2026: Kriptonun Yılı Olacak

Metaterra ve Miracle Cash & More’un kurucusu Hakan Törehan, 2026’nın kripto dünyası için bir dönüm noktası olacağına inanıyor. Ona göre yeni dönem, fiyat spekülasyonlarının değil, güvenin ve gerçek kullanımın öne çıktığı bir dönem olacak.

“Uzun yıllardır kriptoyu geleceğin teknolojisi olarak konuştuk. Şimdi o gelecek gerçekten başlıyor,” diyor Törehan.

Avrupa’da yürürlüğe girmeye hazırlanan MiCA, DAC8 ve PSD3 gibi düzenlemelerin sektöre netlik kazandırdığını belirten Törehan, 2026’nın bu açıdan “uyumun olgunlaştığı yıl” olacağını söylüyor.

“Artık yalnızca fiyatlara değil, sistemin ne kadar güven verdiğine bakacağız. Kriptonun başarısı kazançla değil, sürdürülebilir güvenle ölçülecek.”

Törehan’a göre bu dönüşüm sadece yatırımcılar için değil, işletmeler ve bireyler için de önemli bir dönüm noktası olacak:

“2026’da blockchain konuşulmaktan çıkacak, kullanılmaya başlanacak. Kripto ödemeleri, tokenizasyon ve regülasyonla desteklenen modeller, dijital finansın olgunluk dönemini başlatacak.”

Hakan Törehan’ın vizyonuna göre, 2026 kriptonun değil, güvenin yılı olacak — ve blockchain bu güveni yeniden tanımlayacak.