ABD medyasındaki haberlere göre başkan Donald Trump, İran’la durma noktasına gelen görüşmeleri yeniden başlatmaya istekli.
İran’la gerilimin diplomatik yollarla çözülebileceğine dair bu haberler, sermaye piyasalarında risk iştahını tetikleyerek en büyük kripto para birimi Bitcoin’i hareketlendirdi.
Analiz şirketi Coinmarketcap’e göre Bitcoin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 74 bin 600 dolar sınırına dayandı.
Kripto para piyasasının toplam hacmiyse günlük bazda yaklaşık yüzde 4,29 artarak 2 trilyon 520 milyar dolara yükseldi.
Bitcoin 15:19 itibarıyla haftalık bazda yaklaşık yüzde 9’luk kazancıyla 74 bin 397 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Yükseliş altcoin piyasasını da hareketlendirdi. Piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki ethereumun fiyatı yaklaşık yüzde 9 değer kazanarak 3 bin 375 dolar seviyesine yükseldi.