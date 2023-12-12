Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Polis Müdürlüğü muhaceret şubesine işlem yaptırmak için giden Nijeryalu Oluwagbemileke Joseph Kolawole’nin 377 gün, Kongo uyruklu Chadrack Mulandu Mbungu’nun ise 619 gündür KKTC’de kaçak kaldıkları ortaya çıktı.Suçüstü tutuklanan 2 zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Kabadayılar olguları aktardı.

Polis, 11 Aralık 2023 tarihinde saat 11.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Amirliği içerisinde pasaportlarında yapılan muhaceret kontrolünde Oluwagbemileke Joseph Kolawole’nin

30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplamda 377 gün, Chadrack Mulandu Mbungu’nun ise 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 619 gün KKTC’de ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan araştırmada Kolawole’nin 9 Aralık 2016 tarihinde 30 gün vize ile adaya girdiğini, 30 Eylül 2022 tarihine kadar öğrenci muhaceret izni ile ülkede kaldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, Mbungu’nun ise 31 Ocak 2022 tarihinde 60 gün vize ile adaya geldiğini, o tarihten beri yasal bir işlem yaptırmadığını ve vize süresi dolunca kaçak yaşamaya başladığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.