Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da dolmuş şoförü ile yolcu arasında bilet parası yüzünden meydana gelen kavgada Dursun Ali Sevindik, minibüste bulundurduğu sopa ile Türkmenistanlı Şöhrat Rüstemow'un baş ve sağ kaşının üst kısmına vurarak, kesi oluşmasına neden oldu. Olayın ardından tutuklanan şoför Dursun Ali Sevindik bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Soner Şaban, zanlının “vahim zarar, yaralama, ciddi darp ve tecavüzkar alet taşıma” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, 11 Aralık 2023 tarihinde saat 16. 00 raddelerinde Lefkoşa'da İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, zanlının aralarında para alışverişi nedeniyle çıkan tartışma sonucunda, kullanımındaki TPH 628 plakalı araç içerisinde bulundurduğu 90 santim uzunluğundaki tahta sopayı alarak, Şöhrat Rüstemow'un baş ve sağ kaşının üst kısmına vurduğunu söyledi. Polis, Rüstemow'un baş kısmında 8 santim, sağ kaşının üst kısmında 2 santim kesi oluşturduğunu açıkladı. Rüstemow'un Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak, müşahede altına alındığını kaydeden polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Polis memuru, KKTC vatandaşı olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı emri verdi.