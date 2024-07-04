Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 74 trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 24-30 Haziran tarihleri arasında meydana gelen kazaların 16’sı yaralanmayla, 56’sı hasarla sonuçlandı. Kazalardan dolayı 4 milyon 941 bin 155 TL'lik hasar olduğu saptandı.

Trafik kazalarının 22'si süratli araç kullanmak, 17'si dikkatsiz sürüş yapmak, 14'ü kavşakta durmamak, 9'u yakın takip ve 12'si diğer etkenlerden dolayı meydana geldi. Kazaların 26’sı Girne, 22’si Lefkoşa, 16’sı Gazimağusa, 5’i İskele ve 5’i Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 2 bin 996 trafik suçu rapor edildi. Toplam 363 araç trafikten men edildi, 13 sürücü ise tutuklandı”

Rapor edilen trafik suçların dağılımı ise şöyle;

“Sürat ( 1071 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 262 ) , Tehlikeli Sürüş ( 23 ), Dikkatsiz Sürüş ( 50 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 300 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 23 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 88 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 238 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 134 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 120 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 7 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 65 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 83 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 20 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 21 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 22 ) ve 718 diğer trafik suçlarından"