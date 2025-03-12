Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Amerikan Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunlarının oluşturduğu “Grift Tiyatro” oyuncuları ile yerel oyuncuların yer aldığı tek perdelik oyunun prömiyeri Ekim ayında İstanbul’da yapılmıştı.

Ücreti 250 TL olarak belirlenen biletler, www.kibrisbiletcim.com web adresinden veya oyun gecesi Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek.