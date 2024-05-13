Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması Bilgilendirme Toplantıları serisi, Lapta- Alsancak- Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi ile devam edecek.

Barolar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, adli yardım listesinde görev alan avukatların katılımıyla düzenlenecek ve Avukat Leyla Bahar ve Avukat Sevilay Yıldırımer'in konuşmacı olacağı toplantı yarın 18.00’de Alsancak'ta Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi'nde yer alacak..