Dinçyürek, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü etkinliğinde konuştu

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel döneminde sağlığa KKTC tarihinde hiç olmadığı kadar yatırım yapıldığını kaydetti.

Dinçyürek, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu. Hakan Dinçyürek, hemşirelerin sağlık sisteminin olmazsa olmazı olduğunun bilinciyle çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmasında, sağlık alanındaki projelere değinen Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi olmak üzere mevcut tüm hastane ve sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi için çalışıldığını söyledi.

Sağlığa kolay erişim ve sağlıkçıların çalışma koşulları için yasal ve teknik çalışmalar yürütüldüğünü de belirten Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel döneminde sağlığa KKTC tarihinde hiç olmadığı kadar yatırım yapıldığını vurguladı.

- “Hepinizin emeğini ve değerini en iyi bilenlerdenim”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle bir araya geldiği birçok hemşireyle uzun yıllar birlikte çalıştığını kaydederek, “Hepinizin emeğini ve değerini en iyi bilenlerdenim” dedi.

Dinçyürek, göreve geldiği ilk gün itibarıyla Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanıyla toplantı yaptığını ve tüm çalışmaları diyalog içinde yürüttüklerini belirtti.

Kendisine uzun yıllardır yapılmayan hemşire terfilerine ilişkin talep iletildiğini ve bunun için gerekli adımların atıldığını kaydeden Dinçyürek, 2’nci derece yüksek hemşire terfi sınavlarının yapılacağını, 2’nci derece ebe terfileri için ise çalışmaların başlatıldığını ve yıllardır alınmayan üniformaların ihalesinin tamamlandığını kaydetti.

Sağlıkta Şiddet Yasası ile ilgili bakanlık nezdinde çalışma yapıldığını ancak Başsavcının yasaya olumsuz görüş verdiğini belirten Dinçyürek, Başsavcılığın “belirli bir meslek grubuna özgü şiddetle ilgili bir yasal düzenleme uygun olmaz” görüşünde olduğunu kaydetti.

- “Thalassaemia Merkezi’ni boşaltılıp, yıkılacak”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Sağlık Bakanı Dinçyürek, tüm servislere yapılacak tadilatların finansmanının hazır olduğunu, bu yıl içinde bunları yapmayı hedeflediklerini belirtti. Dinçyürek, birinci etap için bu hafta ihaleye çıkılacağını da dile getirdi.

Hakan Dinçyürek, depreme dayanıklı olmadığı için Thalassaemia Merkezi’nin boşaltılıp, yıkılacağını kaydetti.

Burhan Nalbantoğlu’nun yükünün azaltılması için alternatif hastane ve sağlık merkezi yapımlarının devam ettiğini, mevcutların ise güçlendirildiğini belirten Dinçyürek, bu hafta Bafra’daki hastanenin proje ihalesinin yapılacağını açıkladı.

Mağusa Hastanesi’nin de üçüncü basamak hastaneye dönüştürüleceğini söyleyen Dinçyürek, buna ek olarak Maraş’a bin metrekarelik yeni bir sağlık merkezi yapılacağını anımsattı.

Paşaköy ve Değirmenlik’te sağlık merkezleriyle ilgili çalışmaların da kısa sürede tamamlanacaklarını vurgulayan Dinçyürek, yıllardır beklenen Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanmasına yönelik projelerinin tamamlandığını, finansmanının hazırlandığını ve gelecek haftalarda ihalesine çıkılacağını duyurdu.

- “ 2024 yılında kapasitesi artmış, hotel kalitesinde yeni bir hastaneye sahip olacağız”

Girne Hastanesi’nin de yıl sonu bitirilmesinin planlandığına işaret eden Dinçyürek, 2024 yılında kapasitesi artan, kaliteli bir hastaneye sahip olunacağına dikkat çekti.

500 yataklı devlet hastanesi yapılması hedefleri nedeniyle Burhan Nalbantoğlu’na uzun yıllar yatırım yapılmadığını söyleyen Dinçyürek, Başbakanın direktifleriyle yapılan proje sayesinde ise hem Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ayağa kalkacağını, hem de vatandaşların kendi bölgesinde üst düzey sağlık hizmetine ulaşabileceğini dile getirdi.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası’nın Meclis’te oybirliğiyle geçtiğini ve bu yasa sayesinde yeni hemşire ve ebe alımına gidildiğini anımsatan Dinçyürek, bunun yeterli olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, servisleri döndürebilmek adına gece gündüz çalışan tüm hemşirelere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Başbakan ve Maliye Bakanının sağlıktan gelmesinin ihtiyaçların bilinmesi ve bunlara öncelik verilmesi açısından avantaj olduğunu dile getiren Dinçyürek, gerek ilaç alımı, gerekse teknik donanımlar için gayret gösterdiklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ndeki ihtiyaçları da sıralayarak, bunların çözümü için yine muhalefetle iş birliği içinde ilgili yasanın geçirileceğine inanç belirtti.

Bugüne kadar başardıkları birçok şeyi sendikalar ve birliklerle istişare içerisinde başarmış olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Dinçyürek, herkese emeklerinden dolayı teşekkür etti.