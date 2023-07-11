ABD Başkanı Joe Biden, bugün başlayacak NATO Zirvesi kapsamında, yarın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek.
ABD basınına konuşan Amerikalı yetkililer, Biden'ın, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında, yarın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geleceğini bildirdi.
Zirvenin önemli gündem maddelerinden birinin, Rusya-Ukrayna Savaşı olması bekleniyor.
Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin değerlendirilmesi için önce Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bitmesi gerektiğini söylemişti.
Vilnius'taki zirve, yarın sona erecek.