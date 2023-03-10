Beylerbeyi’nde, toprak yol kenarında, bugün 09:30 sıralarında, içerisinde kesik bir insan ayağı olduğuna inanılan tıbbi atık poşeti bulundu. Polis Basın Subaylığından konuyla ilgili yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.