Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'ın hava sahasını kontrol etmeye yaklaştığını ve İran'la ilgili gerçekleştirilebilir hedeflerine 4 ila 6 haftalık bir süre zarfında ulaşabileceklerini savundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına İran gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şu ana dek askeri saldırıların "başarılı" gittiğini anlatan Leavitt, İran'ın hava sahasının tamamını kontrol etmeye çok yaklaştıklarını öne sürdü.

Sözcü Leavitt, İran'la savaşın ne kadar süreceği konusunda Amerikan kamuoyunda büyüyen tartışmalara da vurgu yaparak, "Size söyleyeceğim şey, Başkan Trump'ın daha önce açıkladığı gibi, yaklaşık 4-6 hafta sürmesini beklediğimiz operasyonun ulaşılabilir hedefleri doğrultusunda iyi bir şekilde ilerlediğimizdir." dedi.

Leavitt, İsrail ile birlikte düzenledikleri saldırılarda İran'ın çok sayıda füze tesisinin yanı sıra donanmasını da büyük oranda yok ettiklerini ileri sürdü.