Beyarmudu-Türkmenköy Anayolu'nda dün gece kaza meydana geldi. Dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 yaşındaki Ziyarat Yoldashov (E), yönetimindeki araç yolun solundan çıkıp askeri birliğe ait çevre tellerine çarpıp takla attı.Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gece, saat 22.30 sıralarında, Beyarmudu - Türkmenköy Anayolu 0-1 km arasında Ziyarat Yoldashov (E-19), yönetimindeki JJ 877 plakalı araç ile Beyarmudu istikametinden Türkmenköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun solundan çıkıp askeri birliğe ait çevre tellerine çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste yapılan müdahalenin ardından Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.