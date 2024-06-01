Bakanlar Kurulu, "Besin Maddeleri Tüzüğü"nde değişikliğe girerek dondurulmuş et ithaliyle ilgili kullanım süresini değiştirdi.

Bakanlar Kurulu, Gıda Maddeleri ve İlaçların Satışı Yasası altındaki "Besin Maddeleri (Değişiklik) Tüzüğü"nü onaylayarak, dünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Tüzük’te, “dondurulmuş ithal etin 8 ayı doldurmamış olacak şekilde ülkeye sokulabileceği kuralı”, "Ancak ithal edilen besin maddesinin dondurulmuş et ise en iyi kullanım süresinin 1/2'sini doldurmamış olacak şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sokulmaları gerekmektedir.” şeklinde değiştirildi.