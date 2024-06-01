Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Sudan, Kamerun ve İranlı 14 kişinin, iki haftadır Lefkoşa’da ara bölgede mahsur kaldığı, bu kişilere BM Barış Gücü tarafından insani yardım sağlandığı bildirildi.

Alithia, Rum yönetiminin Güney Kıbrıs’a girmelerine izin vermediği kişilerin KKTC’ye gelmek istemediği için ara bölgede kaldığını yazdı. Barış Gücü’nün bu kişiler için çadır kurduğu ve insani yardım (gıda, tıbbi yardım vb) sağlamakta olduğunu belirtti.

Habere göre BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique, 14 kişiye insani yardım sağlamak için BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile irtibat halinde çalıştıklarını açıkladı.