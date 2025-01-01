Maliye Bakanı Özdemir Berova, yarın gece idrak edilecek Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Regaip Kandili’nin, İslam aleminde Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan "Üç Ayların" müjdecisi olduğunu belirten Maliye Bakanı Berova, bu aylarda sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının doruğa ulaştığını vurguladı.

Berova, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Birliğe, beraberliğe, hoşgörüye ve dayanışmaya daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu mübarek günlerde, manevi havayı fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri ve kırgınlıkları kaldırmalı ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve halkımızın ‘Üç Ayları’nı ve Regaip Kandili’ni kutlar barış ve huzur içinde olmalarını dilerim.”