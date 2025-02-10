Maliye Bakanı Özdemir Berova, iş insanı Asil Nadir’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Nadir’in, ülkesine ve Kıbrıs Türk halkına takdirle karşılanacak hizmetlerde bulunduğunu, ekonominin gelişmesi sürecinde önemli bir rol üstlenerek, çok sayıda insana iş olanağı yarattığını belirten Berova, "Kıbrıs Türk halkı, iş insanı Asil Nadir’i hizmetleriyle her zaman saygı ile anacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Nadir’in vefatından büyük üzüntü duyduğunu bildiren Berova, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyorum.” dedi.