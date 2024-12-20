Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2025’in kayıt dışılıkla mücadele yılı olacağını kaydetti. Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinde söz alan Berova, Hayat Pahalığıyla ilgili yasal düzenleme konusunda da konuşarak, “Bu, kesinti düzenlemesi değil. HP yılda 2 kez verilmeye devam edilecek. Verilecek HP, o dönemdeki HP’ye eşit olarak verilecek” dedi.

2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasası Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oylanmadan önce, 68 Milyar 971 Milyon 69 Bin TL’lik Maliye Bakanlığı bütçesi ile gelirler bütçesi görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Kürsüye çıkarak milletvekillerini yanıtlayan Maliye Bakanı Berova, “2025’de kamu maliyesi olarak vermek istediğimiz net mesajlar var. 2025 yılı kayıt dışılıkla mücadele yılı olacak. Saha denetimlerine başladık. Bütçe açığının kapatılması için en önemli unsurlardan biri de bu olacak” diye konuştu.

Mecliste olan yasalara işaret eden ve bu konuda bilgi veren Berova, Taşınmaz Mal Komisyonu hakkında da konuştu.

Ödenmesi gereken yükümlülüklerin 2020 sonuna kadar yerine getirildiğini söyleyen Berova, yasal düzenlemelerle ve Anavatan Türkiye’den gelen katkıyla bu yılkı hedefin, 2021 sonuna kadar tüm yükümlülükleri ödemek olduğunu kaydetti.

Vergi affıyla ilgili de konuşan Maliye Bakanı Berova, afla ilgili sürenin 26 Aralık’ta dolacağını ve herhangi bir uzatma olmayacağını kaydederek, Vergi Dairesi’nin yarın ve pazar günü de açık olacağını aktardı.

Hayat Pahalılığı konusundaki yasal düzenlemeyle ilgili eleştirileri de yanıtlayan Özdemir Berova, “Bu, kesinti düzenlemesi değil. HP yılda 2 kez verilmeye devam edilecek. Verilecek HP, o dönemdeki HP’ye eşit olarak verilecek” dedi.

“2025 daha öngörülebilir bir yıl olarak önümüzde duruyor” diyen Berova, pahalılıkla mücadele enstrümanlarını doğru şekilde kullanmak için çalışacaklarını belirtti.

Gazimağusa Limanı’ndaki ihale sürecine de değinen Berova, burada piyasaya yansıyacak bir pahalılık olmayacağını dile getirdi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2025 bütçe görüşmelerinin zorlu ve uzun geçtiğini de dile getirerek, eleştiriler yapıldığını, önerilerde bulunulduğunu söyledi. Berova, bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere ve Meclis çalışanlarına teşekkür etti.

Maliye Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla oylandıktan sonra Gelirler bütçesi üzerinde söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, uzman askerlerin ve uzmanlıktan sivil işçiliğe geçen GKK personelinin hak mağduriyetlerin giderilmesi için hazırlanan yasa çalışmanın ne aşamada olduğunu sordu.

Maliye Bakanı Berova, askerlerle ilgili yasal düzenlemenin mecliste olduğunu, Anavatanla görüşüldüğünü ve notların alındığını, pazartesi günü yine ilgililerle konuşarak bu açılımın nasıl yapılacağı konusunda görüş alışverişinde bulunulacağını aktardı.

Berova, Başbakan Ünal Üstel’in ocak ayının başında Türkiye’ye giderek mali protokolü imzalayacağını, diğer protokollerin de buna paralel şekilde düzenleneceğini kaydetti.

-Öztürkler

Gelirler bütçesiyle 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nın oylanmasının ardından kısa bir konuşma yapan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de, bütçenin hazırlanmasına katkı koyanlarla, milletvekillerine, divan üyelerine ve Meclis çalışanlarına teşekkür etti.

2025 için iyi dileklerini de paylaşan Öztürkler, bütçe görüşmeleri sırasından CTP Milletvekili Asım Akansoy ile Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yakınlarını kaybettiğini ifade ederek, baş sağlığı dileklerini yineledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun yeni yıldaki ilk toplantısı 6 Ocak'ta yapılacak.