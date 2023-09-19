Berova; “Kamu hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, vatandaşın ihtiyaç duyduğu hizmetlere daha hızlı ulaşması adına eksikliklerin süratle giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Bakanlığına bağlı daire ve kurumlara ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede dün de Gelir ve Vergi Dairesi ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Gazimağusa Şubelerinde incelemelerde bulunan Berova, daire müdürleri ve personelle bir araya gelerek çalışmaları ile ilgili bilgi aldı, personelin taleplerini dinleyerek, beklentilerini dile getirdi.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre buradaki ziyaretlerinde Berova’ya, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Sümer Kızıldere, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme ile bazı bakanlık bürokratları eşlik etti.

Farklı birimlerinde çalışan personelle istişare etmek amacıyla zaman zaman bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten Maliye Bakanı, eksikliklerin süratle giderilmesi için çalıştıklarını, tüm çalışanlarında vatandaşa karşı mütevazı ve alçak gönüllü kalmalarını arzu ettiğini söyledi.

Berova; “Personellerimizin özverili ve mevcut iş disiplinine sahip bireyler olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmekte. Kamu hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, kaynakları en verimli şekilde kullanılarak vatandaşın ihtiyaç duyduğu hizmetlere daha hızlı ulaşması adına eksikliklerin süratle giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.