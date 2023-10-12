Maliye Bakanı Özdemir Berova, kadın üreticilerin oluşturduğu Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Ltd.’nin (4K KOOP) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini kabulünde, ekonomideki başarının kadınların aktif katılımı ile mümkün olduğunu kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Özdemir Berova, kadın üreticilerin oluşturduğu Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Ltd.’nin (4K KOOP) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini kabul etti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, kadın üreticilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Ltd.’nin (4K KOOP) oldukça önemli olduğunu vurgulayan Berova, üretim ve üreticiye sahip çıkmak, desteklemek, teşvik etmek ve ayrıca istihdam olanakları yaratmak, ekonomiye katkı sağlamak, adına kooperatifin yapmış olduğu hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirterek, tüm yönetimi tebrik ederek kutladı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Ekonomideki başarı, kadınların da aktif katılımı ile mümkündür” dedi.

-Solyalı

Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi (4K KOOP) Ltd.’in Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Solyalı ise yaptığı konuşmada, kooperatifin ortak üretim, imalat ve pazarlama standartları ilkesi doğrultusunda, yerel ürünlerin katma değerinin artırılması suretiyle, marka değeri yaratılarak pazarlanması ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu hatırlattı. Kooperatifin çalışmaları ve projelerini de aktaran Deniz Solyalı, 4 kadın ile yola çıkıldığını, şu anda aktif 30 faal üye olduğunu söyledi. Bir yıl içerisinde yüzün üzerinde ürün çeşitliliğine sahip olduklarına işaret eden Solyalı, “Hedefimiz üreticiden, doğrudan tüketiciye ürünlerin ulaştırılması ve ayrıca hem ulusal, hem de uluslararası alanlarda yol alarak, ekonomiye katkı sağlamak” dedi.